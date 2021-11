Strânsă cu mari sacrificii, trebuie să-i știi povestea: Colecția pictorului Ion Pacea, la licitație 134 de piese care au intregit colecția de arta Ion și Lucrezia Pacea – clasici ai perioadei contemporane, artiști desavarșiți, mari colecționari – sunt scoase la licitație. Piesele, care provin din una dintre cele mai mari colecții de arta a unei familii de artiști, sunt scoase la vanzare in cadrul Licitației Colecției de Arta Lucrezia și Ion Pacea – partea a III-a. Familia Pacea a demonstrat o adevarata pasiune pentru a colecționa, in toate domeniile artei, incepand sa adune inca din tinerețe, la inceputul anilor ’50, cu mari sacrificii. Astazi, o selecție din colecția care a fost lasata moștenire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

