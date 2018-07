Straini depistati de politisti in timp ce munceau ilegal la doua societati comerciale din Timis Cei patru barbați au fost depistați in timpul unor acțiuni pe linia combaterii șederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetațenilor straini. Au controlat mai multe societați comerciale, iar la doua dintre ele, ce se ocupa cu vanzarea produselor de panificație, au descoperit muncitori straini angajați la negru. „Astfel, in urma controalelor la doua societați comerciale cu obiect de activitate producerea și comercializare produselor de panificație, polițiștii au depistat trei barbați cu varste cuprinse intre 22 și 43 de ani, din Serbia, Bosnia și Herțegovina și Albania, care desfașurau… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

