Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Lviv, vestul Ucrainei, a fost supus sambata, 26 martie, unui bombardament intensiv rachete, in ciuda faptului ca Rusia declarase ca se va concentra asupra estului, noteaza BBC . Primarul Andri Sadovii a declarat ofensiva a fost un mesaj pentru președintele american Joe Biden, care a vizitat Polonia.…

- SUA au vazut „mișcarea unui anumit numar de trupe din Georgia”, a declarat oficialul din domeniul apararii pentru reporteri, adaugand ca Pentagonul nu a putut oferi o cifra cu privire la numarul de trupe pe care Moscova le deplaseaza sau la calendarul pe care acestea se afla.„Avem acum indicii ca ei…

- Președintele american Joe Biden merge vineri in Polonia pentru a discuta raspunsul internațional la invadarea neprovocata a Ucrainei de catre Rusia, care a cauzat «o grava criza umanitara și a drepturilor omului», a anunțat Jen Psaki, purtatoare de cuvant a Casei Albe. Agenda președintelui Biden include…

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutate in interiorul tarii, fie refugiate in strainatate. Oamenii continua sa fuga intrucat se tem de bombe, de lovituri aeriene si d

- Statul Major al Armatei ucrainene noteaza în buletinul de presa zilnic publicat miercuri pe contul oficial de Facebook ca armata rusa ar putea implica în razboiul din Ucraina și trupele staționate în regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, scrie punctul.md. …

- Boris Johnson viziteaza marți țarile NATO vecine cu Rusia și se va intalni și cu trupele britanice dislocate in aceasta zona, spunand ca ”Putin trebuie sa piarda”. Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa zboare marți pentru a vizita țarile de la granița NATO cu Rusia, promițand ca Vladimir Putin…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata seara, 26 februarie, la Digi 24, ca in zilele urmatoare nu vor veni in Romania militari din tari NATO, dar este programata curand sosirea unui batalion francez de aproape 1.000 de militari. Intrebat daca vom vedea militari venind in zilele urmatoare…

- Ucraina si Occidentul au reusit sa impiedice o ''escaladare'' din partea Rusiei, a afirmat marti seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba, la scurt timp dupa ce Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat ca o parte dintre militarii rusi din districtele de la frontiera cu Ucraina revin la bazele…