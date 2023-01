Stormzy face echipa FLO pentru „Hide & Seek Remix”. Dupa ce a ajuns luna trecuta pe locul 1 cu cel de-al treilea album, aclamat de critici, „This Is What I Mean”, muzicianul britanic Stormzy a deschis anul 2023 cu o varianta atragatoare a „Hide & Seek”, in colaborare cu FLO. Tocmai anunțat ca Sound Of 2023 de la Radio 1 printr-un clip video de Stormzy insuși, FLO este primul grup care a caștigat atat sondajul BRIT Rising Star, cat și sondajul BBC Sound Of, la mai puțin de un an dupa lansarea single-ului lor de debut – “Cardboard Box”. Produsa de producatorul britanic AOD, versiunea alternativa…