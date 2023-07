Stormzy a lansat Longevity Flow

Stiri pe aceeasi tema

- Shakira i-a spus „pas” lui Tom Cruise, care o asalta cu telefoane și flori, dar iși dorește sa-l intalneasca mai des pe Lewis Hamilton. Artista și-a facut și planul și cauta bona pentru cei doi copii, ca sa-i știe in siguranța in zilele in care va pleca sa se vada cu pilotul britanic din Formula […]…

- Razboiul continua in mediul online. Au fost publicate noi imagini cu Gabriela Cristea, dupa ce a fost acuzata ca ar fi venit la emisiunea de la Antena Stars in stare de ebrietate. Ce a facut vedeta in timpul pauzei de publicitate. Momentul a fost filmat. Au aparut noi imagini cu Gabriela Cristea, dupa…

- CIA a lansat o campanie in social-media ca sa recruteze spioni in Rusia. O bomba cu efect intarziat pentru Moscova, care a lansat azi-noapte un nou atac necrutator asupra Ucrainei. Ordinul a venit la cateva ore dupa ce Zelenski s-a intors din turneul lui european si a semanat cu o pedeapsa pentru presedinte.

- Dupa desparțirea de fotbalistul spaniol Gerard Pique, vedeta columbiana a inceput sa atraga atenția starurilor masculine. Shakira s-a mutat impreuna cu cei doi copii la Miami, iar recent, vedeta in varsta de 46 de ani a fost surprinsa la masa cu starul de Formula 1 Lewis Hamilton, intr-un restaurant…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a dominat Marele Premiu de la Miami, caștigand cursa deși a plecat pe locul 9. A fost urmat de colegul Sergio Perez (Red Bull), care a plecat din pole-position, iar apoi de Fernando Alonso (Aston Martin). Olandezul a obținut inca o victorie in acest sezon, a treia…

- Interpretul din Moldova, Dan Balan, a lansat un nou videoclip. Clipul „Crazy Loop - Love Maria” a fost filmat la Kiev, inainte de razboi. „Astazi, cand se lanseaza, ne rugam pentru toți copiii afectați de aceasta tragedie”, a scris acesta.

- Monica Birladeanu este una dintre cele mai apreciate și iubite vedete din Romania. Actrița arata chiar mai bine in realitate, iar noi avem dovada in acest sens, dupa ce paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare.…