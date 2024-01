Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Popșoi, noul ministru de Externe de la Chișinau, a depus juramantul in dimineața zilei de luni in cadrul unei ceremonii desfașurate in incinta Administrației Prezidențiale și in prezența premierului și a președintelui Republicii Moldova.

- Guvernul anunța ca ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Mihai Popșoi, depune, luni, juramintul de investire. Pe data de 29 ianuarie, incepind cu ora 09:00, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene desemnat, Mihai Popșoi, va depune juramintul de investire in prezența președintei…

- „Ii mulțumesc prim-ministrului Dorin Recean pentru increderea acordata in a ma desemna ministra pentru Afaceri Europene. Accept aceasta imensa raspundere știind ca eu, dar și fiecare dintre noi, avem datoria sa valorificam aceasta oportunitate istorica de a schimba in bine viața cetațenilor țarii noastre,…

- Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Șefa statului Maia Sandu a semnat astazi un decret in acest sens. „Distincția este oferita in semn de inalta apreciere a profesionalismului manifestat…

- Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu s-a adresat moldovenilor, inaintea alegerilor locale din 5 noiembrie, indemnandu-i sa participe la vot, argumentand ca fortele pro-Kremlin vor incerca sa blocheze drumul european al Republici Moldova , inclusiv prin cumpararea alegatorilor, insa votul…