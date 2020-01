Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convenit miercuri, intr-o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, ca Aliatii ar putea 'contribui mai mult' in Orientul Mijlociu, asa cum a cerut liderul de la Casa Alba, transmite AFP. In cursul discutiei, Trump 'i-a cerut' lui Stoltenberg o mai mare implicare a Aliantei in regiune, iar cei doi s-au pus de acord asupra faptului ca 'NATO ar putea contribui mai mult la stabilitatea regionala', indica un comunicat al organizatiei. 'Au decis de asemenea sa ramana in contact strans in aceasta problema',…