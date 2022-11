Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica este aici, este vigilenta si este pregatita sa apere fiecare centimetru de teritoriu aliat, a declarat, marti, 29 noimebrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o interventie la Aspen – GMF Bucharest Forum, care are loc la Bucuresti, relateaza G4media . Menționam…

- Romania a pledat de-a lungul anilor pentru recunoasterea semnificatiei strategice a regiunii Marii Negre pentru Alianta Nord-Atlantica, iar razboiul declansat impotriva Ucrainei este cea mai crunta expresie a ingrijorarilor noastre de-a lungul timpului, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan…

- Jens Stoltenberg, Secretarul general al NATO , efectueaza o vizita in țara noastra Romania, in perioada 28-30 noiembrie. Mulți dintre romani se intreaba care este motivul, de ce vine Jens Stoltenberg in Romania. Jens Stoltenberg vine in țara noastra pentru a conduce reuniunea de la București a miniștrilor…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, va avea, luni, cand va ajunge in Romania, intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a informat NATO. Inaltul oficial va sustine o conferinta de presa comuna…

- Romania va organiza prima ministeriala NATO, la sfarșitul lunii noiembrie. Evenimentul va avea loc in prezența lui Jens Stoltenberg - secretarul general al NATO și a unor oficiali din Ucraina. Aceasta este cea mai importanta reuniune in contextul actual, cu razboi la granița. Romania a mai gazduit o…

- Așa a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in conferinta de presa comuna de azi, de la Bruxelles, cu prim-ministrul Nicolae Ciuca. Acesta a accentuat necesitatea ca NATO sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata…

- Romania este un aliat foarte valoros si NATO este pregatita sa apere Romania, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in conferinta de presa comuna desfasurata miercuri dupa intalnirea cu prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, aflat in vizita la Bruxelles.

- Razboiul se decide in birouri, dar se duce pe teren. Deficientele armatei ruse, expuse inca de la inceputul conflictului ucrainean, releva neajunsuri frapante in ceea ce priveste managementul trupelor, subliniaza France-Presse intr-o analiza preluata de Agerpres.