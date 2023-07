Stiri pe aceeasi tema

- Daca Guvernul Ciolacu doreste sa-si bata joc de Romania, va depasi deficitul bugetar pe acest an, a declarat marti la RFI fostul premier Theodor Stolojan (PNL). El considera ca toate facilitatile fiscale trebuie eliminate.Intrebat ce facilitati fiscale ar trebui eliminate, Theodor Stolojan a raspuns:…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a declarat joi ca in privinta ANAF o sa prezinte in curand, pentru ceea ce inseamna digitalizarea, modernizarea si setul de masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, scrie News.ro.”La ANAF o sa prezint, in curand, pentru ceea ce inseamna digitalizarea, modernizarea…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania are nevoie de un plan de masuri pentru a gestiona deficitul bugetar, astfel incat sa nu fie taiați bani de la investiții. Planul urmeaza sa fie aprobat la nivelul coalitiei. Intr-un interviu pentru Digi24, ministrul vorbea despre posibilitatea eliminarii…

- Comisia a publicat miercuri Raportul de tara 2023 pentru Romania, privind progresul in abordarea recomandarilor specifice de tara relevante adoptate de Consiliu intre 2019 si 2022, realizand un bilant al implementarii de catre Romania a planului de redresare si rezilienta.Pe baza acestei analize, raportul…

- Producaroeii trag semnalul de alalrma: Aproximativ 13 % din deficitul bugetar este generat de medicamentele importate;. 3.000 de medicamente retrase in ultimii 5 aniAproximativ 13% din deficitul bugetar al Romaniei este generat de medicamentele care sunt importate, in timp ce aproximativ 3.000 de…

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42% din PIB, respectiv 22,75 miliarde de lei, cauzat in principal de cresterea volumului de investitii cu 56,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent si compensarea facturilor aferente consumului…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat marti ca Romania este „in regula” in ceea ce priveste deficitul bugetar, el mentionand ca in discutiile cu Comisia Europeana aceasta apreciaza ca Executivul de la Bucuresti s-a adaptat de fiecare data.