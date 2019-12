Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Flavius Stoican ''a decis incetarea raporturilor contractuale'' cu echipa de fotbal Petrolul Ploiesti, a anuntat, miercuri, gruparea de liga secunda pe site-ul sau oficial. ''Odata cu prezentarea raportului tehnic, dl Flavius Stoican a solicitat conducerii clubului…

- Președintele Clubului Corona Brașov, Liviu Dragomir, și-a anunțat demisia. El a precizat ca iși va prezenta demisia la ședința de Consiliu Local convocata astazi la ora 13.00.Citește și: Proiectul PNL pentru interzicerea cumularii pensiei cu salariul, mort in fasa. Nicio sansa la CCR Liviu…

- Viorica Dancila a demisionat de la șefia PSD, dupa cinci ore de discuții aprinse in cadrul CEx-ului organizat pentru a analiza rezultatele dezastruoase din alegerile prezidențiale. Decizia ei vine dupa mai multe zile in care o tabara din propriul partid, condusa de Marcel Ciolacu, presedintele Camerei…

- Antrenorul Flavius Stoican a anuțat, luni, ca nu va demisiona de la Petrolul Ploiești, in ciuda faptului ca suporterii prezenți la meciul cu SCM Gloria Buzau, scor 0-1, de pe Stadionul "Ilie Oana", i-au cerut sa plece, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru…

- Petrica Miu a demisionat joi, 7 noiembrie a.c. din functia de inspector scolar general al ISJ Constanta. Demisia i a fost acceptata de ministrul Educatiei, Monica Anisie. Miu se afla in preaviz timp de 15 zile.Acesta a fost numit prin ordin de ministru pe 14 august a.c.Petrica Miu trebuia sa fie inspector…

- Guvernul iordanian și-a anunțat luni demisia, informeaza presa din aceasta țara, care noteaza ca anunțul vine in contextul in care in urmatoarele zile era așteptata o remaniere guvernamentala, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Ultima ora! Ajutoare de urgența aprobate de Guvernul…

- Leonardo Badea si-a depus demisia din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) incepand cu data de 11 octombrie 2019, au declarat, miercuri, pentru Agerpres, reprezentanti ai institutiei. Demisia vine in contextul in care Leonardo Badea va ocupa din aceasta toamna…

- Demisia lui Mihaita Gaina va fi citita in plenul Camerei Deputatilor. El a fost ales deputat de Ialomita pe listele PSD, la alegerile din 2016. Este la al treilea mandat de deputat. loading...