- Președintele Valdimir Putin va semna, vineri, tratatele de anexare la Federația Rusa a regiunilor Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie din Ucraina, a anunțat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.

Știrile zilei, 27 septembrie 2022, prezentate de Alessandra Stoicescu. Rusii se inghesuie sa fuga din tara si platesc sume uriase pentru a scapa de incorporare

- Presedintele francez Emmanuel Macron si presedintele rus Vladimir Putin au discutat duminica despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, potrivit AP. Presedintele francez a cerut fortelor rusesti sa isi retraga armele grele si usoare de pe amplasament, precizeaza…

Știrile zilei, 19 august 2022, prezentate de Olivia Paunescu. Accident grav surprins de camerele de supraveghere in Popesti Leordeni

- Rusia a redus aprovizionarea cu gaze prin conducta Nord Stream 1, o ruta cheie care alimenteaza Europa cu gaze rusesti, la doar o cincime din capacitatea sa, invocand probleme tehnice cu turbinele pentru gaze furnizate de Siemens Energy. Prima turbina, aflata in centrul unui impas energetic cu Occidentul,…

- Vladimir Putin nu va scapa nepedepsit, avertizeaza autoritațile din Ucraina. Dupa uciderea prizonierilor de razboi ucraineni din Donețk-ul ocupat de ruși, regimentul Azov a transmis ca președintele rus Vladimir Putin va fi executat de un tribunal internațional, potrivit unui comunicat citat de presa…

Știrile zilei, 29 iulie 2022, prezentate de Alessandra Stoicescu. Nicusor Dan promite 100.000 de noi locuri de parcare in centrul Bucurestiului

Știrile zilei, 27 iulie 2022, prezentate de Alessandra Stoicescu. Nivelul Dunarii se apropie de un minim istoric; Olena Zelenski pe coperta Vogue