Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii Ioan Iustin Talpoș și Ion Ganea și deputatul Valeriu Steriu au anunțat public ca au trecut la PSD. Grupul PMP avea opt senatori, dar dupa plecarea celor doi acesta se va deființa. "Se dizolva grupul. Inca nu a depus solicitare la Biroul permanent, dar s-a facut comunicarea in grupul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a cerut sambata seara, desecretizarea protocolului incheiat intre SRI si ICCJ, afirmand ca presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, ”ar trebui sa inceteze orice activitate a Inaltei Curti” pana la desecretizarea acestuia.

- * Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus trimiterea la DIICOT a plangerii formulate de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competenta in acest caz, au precizat, pentru AGERPRES,…

- * Presedintele - director general al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost audiata la Comisia de cultura a Camerei Deputatilor pe tema inregistrarilor aparute in presa in care aceasta jigneste un jurnalist al TVR. La propunerea deputatului PSD Diana Tusa, Doina Gradea si-a prezentat…

- Ambasada Romaniei in Siria, legatura din Uniunea Europena si regimul Assad. Diplomații romani au ramas pe baricade in Siria, țara care se afla in razboi de peste șapte ani. Ambasada Romaniei de la Damasc este printre puținele reprezentante diplomatice complet funcționale din aceasta țara si singura…

- "Nu mai e nicio urma de indoiala ca PNL forteaza o despartire de mine. Am servit acest partid peste 20 de ani, de la simplu membru pana acum, cand PNL nu mai are nevoie nici de activitatea mea parlamentara, nici de activitatea mea in interiorul partidului. Ultima dovada e intalnirea regionala care…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, duminica seara, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa fie "foarte alertat" de voturile pentru Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, primite de acestia la congresul partidului, deoarece respectivele voturi indica existenta unui "filon care va exploda",…

- Relația primari - Guvern ”Noi am tot schimbat formule de conducere. Hai sa vedem: feedback-ul de la primari este luat in seama imediat de autoritațile guvernamentale? Eu ințeleg ca am schimbat doua guverne tocmai pentru ca intrebarile lor nu au avut un raspuns imediat” a afirmat Nicolae Banicioiu. …