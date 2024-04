Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din trupa „Doua perechi de frați” au creat un moment spectaculos de folclor in cadrul emisiunii „Romanii Au Talent”! Doi copii din Maramureș și doi din Ucraina s-au reunit in grupul „Doua perechi de frați”, fiind legați sufletește prin muzica. Raul și Amalia traiesc in Barsana, iar Alexandru…

- Minodora a oferit un interviu exclusiv la Știrile Antena Stars, acolo unde a vorbit despre secretul ei și despre cum reușește sa se mențina intr-o forma de invidiat. Iata ce a declarat artista!

- Emilia Ghinescu se mandrește cu cei trei copii. Artista ii are pe Andrei și Erika din prima casnicie, care deja știu ce vor sa faca cu viețile lor. Cantareața spune ca i-a incurajat mereu sa faca ce le place și este cel mai mare susținator al lor.

- Vedeta a trecut printr-o transformare fizica spectaculoasa, iar acum se mandrește cu rezultatele, profitand din plin de fiecare ocazie ce se ivește. Andreea Marin a facut furori recent cu cele mai noi imagini publicate in mediul online. Este printre cele mai senzuale ipostaze in care a fost vazuta pana…

- Un accident cu cinci mașini implicate a avut loc, miercuri dimineața, pe un bulevard extrem de circulat din Timișoara, relateaza Timiș Online . Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs dupa ce o femeie, in varsta de 31 de ani, care conducea un autoturism pe strada Samuil Micu, iar la intersecția…

- Mihai Onila, unul dintre membrii trupei AXXA, a ținut post cu apa timp de 40 de zile. Nu doar ca spune ca se simte mult mai bine, dar a reușit sa dea jos 20 de kilograme. Iata cum arata acum!

- Claudia Patrașcanu le-a promis fanilor o surpriza inainte de Ziua Indragostiților și s-a ținut de cuvant. Artista a lansat cea mai recenta piesa, intitulata sugestiv „Inimi”, in care a facut senzație, alaturi de Daniel Mihai, fosta ispita de la Insula Iubirii.