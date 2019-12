Stiri pe aceeasi tema

- * Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, vineri, ca prioritatea Guvernului este demararea proiectelor mari de infrastructura in sanatate, precum este Spitalul Regional de Urgenta de la Iasi. "Prioritatea mandatului guvernului nostru este demararea si tinerea pe linie dreapta a proiectelor…

- * Un tanar de 22 de ani, student de la Facultatea de Drept din Iasi, a fost batut si injunghiat in noaptea de joi spre vineri, in timpul Balului Bobocilor, desfasurat la un club din municipiu. * Un barbat de 49 ani, din judetul Galati, a fost retinut de politisti, joi seara, dupa ce a accidentat grav…

- * Patronul firmei care a efectuat dezinsectia in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, din cauza careia doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat, a fost retinut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpa si vatamare corporala si se afla in arestul politiei, au declarat, marti, pentru AGERPRES,…

- * Pompierii au continuat, luni dimineata, actiunea de cautare a baiatului de 8 ani disparut sambata din fata casei sale, la Pecineaga, ei actionand cu motopompe de mare capacitate in zona de colectare a dejectiilor ce apartine unui complex zootehnic de crestere a porcilor. * Soferii societatii…

- * Aproximativ 17.000 de persoane stateau vineri dimineata la un rand de cativa kilometri asteptand sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost scoasa pe esplanada din fata Catedralei Mitropolitane. Cei care ajung acum sa se inchine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva…

- FOTO – Arhiva Inca 40 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in sase judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.370, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate…

- * Un agent de politie a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt pentru savarsirea mai multor fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Directia Generala Anticoruptie (DGA). * Un microbuz in care se aflau 12 persoane, care plecau…

- Primaria Municipiului Ploiesti in parteneriat cu Casa de Cultura "I.L. Caragiale" si Teatrul "Toma Caragiu" organizeaza cea de-a XX-a editie a "Festivalului Concurs National de Interpretare a Muzicii Folk "Festivalul Castanilor" - In memoriam Gabi Dobre", in perioada 04-06 octombrie 2019. Astfel, va…