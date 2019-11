ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 19 NOIEMBRIE * Patronul firmei care a efectuat dezinsectia in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, din cauza careia doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat, a fost retinut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpa si vatamare corporala si se afla in arestul politiei, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse judiciare. * Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a anuntat, marti, ca patronul firmei care a efectuat deratizarea in blocul de pe strada Mioritei din municipiul resedinta este cercetat si pentru trafic de produse sau substante toxice dupa ce procurorii au stabilit ca acesta a folosit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

