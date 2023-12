Editorial: Rezolutii. Ce sa ne dorim in 2024?

Ca la fiecare cumpana dintre ani, pe langa emotia pe care o resimtim, in mintea noastra ne gandim si la celebrele rezolutii, la acele lucruri pe care vrem sa le facem in noul an si care sa aduca schimbarea in viata noastra Suntem in ultimele zile din 2023. Inceputul saptamanii viitoare marcheaza si inceputul… [citeste mai departe]