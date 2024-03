Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti, la Constanta Potrivit IPJ Constanta, la data de 7 februarie a.c., in jurul orei 09.20, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, la intersectia dintre D.N. 39 si Autostrada A4, s a produs un…

- La data de 5 februarie 2024, politistii din cadrul Politiei Orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca un tanar ar fi incendiat gardul unui imobil. La data de 5 februarie 2024, politistii din cadrul Politiei Orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca un tanar ar fi incendiat…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti la Constanta Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 17.40, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism in regim de taxi, pe D.N. 2A, in comuna…

- Judecatoria Craiova a condamnat la 2 ani, 5 luni si 20 zile inchisoare cu executare un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. In 2018 si in aprilie 2023, barbatul a fost condamnat cu suspendare in alte doua dosare privind infractiuni rutiere.…

- Un barbat din Argeș a fost reținut de polițiștii gorjeni dupa ce ar fi lovit doi barbați, pe o strada din Targu Jiu. In urma verificarilor efectuate de polițiști, a reieșit faptul ca, pe fondul unui conflict spontan, un barbat, de 25 de ani, din comuna Merișani, județul Argeș, ar fi lovit ieri alți…

- Polițiștii au pus in executare, in data de 29 noiembrie, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea care a fost emis de Judecatoria Jibou pe numele unui barbat de 37 de ani, din comuna Surduc. Acesta a fost condamnat la doi ani și opt luni de inchisoare in regim de detenție, pentru comiterea mai…

- Nr. 287 din 07 Decembrie 2023 BULETIN INFORMATIV07 DECEMBRIE 2023 RETINUT PENTRU INFRACTIUNI RUTIERE La data de 07 decembrie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Belint au retinut un barbat, in varsta de 30 ani, banuit de comiterea mai multor infractiuni rutiere. In fapt, la data de 06.12.2023,…