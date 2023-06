Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turda a anunțat faptul ca strada Amurgului (fosta Manzariei), va deveni sens unic cu circulație spre strada Tineretului. „Continuam implementarea masurilor care privesc imbunatațirea circulației rutiere. In urma discuțiilor care au avut loc in comisia de sistematizare a traficului s-a decis…

- Dupa ce in urma cu o saptamana turdenii s-au plans de faptul ca spațiile verzi din Micro 3 sunt neingrijite, comparand zona cu o gradina botanica, Primaria Turda s-a gandit sa „rezolve” problema odata pentru totdeauna. „saptamana trecuta am trimis o poza cu vegetatia luxurianta din micro 3. Cu…

- O turdeanca a postat pe grupul Sesizari Turda cateva fotografii și un video cu mai multe borduri de pe strada Macilor care par a fi nefinalizate și sparte, dand vina pe autoritațile locale. „Primaria Turda voua, aici, vi se pare facuta lucrare de calitate si in multe alte locuri din oras??? Inainte…

- La inceputul anului, mai mulți turdeni au semnat o cerere catre Primaria Turda cu speranța ca se vor monta limitatoare de viteaza pe strada Amurgului. Au trecut 5 luni de atunci, iar Primaria nu a oferit niciun raspuns. „Trec 5 luni de cand mai multe asociații au cerut primariei montarea unor limitatoare…

- Un turdean a postat pe grupul de Facebook, Sesizari Turda, o fotografie cu modul in care administrația locala a „reparat” un lanț uzat de la o hinta din parcul Tineretului. Dupa cum se vede și in imaginea articolului, lanțul uzat și rupt a fost „reparat” cu ajutorul unor coliere de plastic, denumite…

- Un cititor a trimis astazi pe adresa redacției TurdaNews, o rugaminte prin care cere ca trotuarul de pe strada Tineretului, nr. 36 sa fie finalizat. Turdeanul care a facut aceasta sesizare este o persoana cu dizabilitați și este nevoit sa umble cu carje pentru a se putea deplasa, iar trotuarul care…

- Un turdean a reclamat faptul ca de un an de zile au fost abandonate lucrarile de pe strada Tineretului nr. 18, dupa ce firma care a lucrat in zona a distrus spațiul verde al blocului. ”Așa arata dupa un an de zile realizarile d-lui primar, de pe str. Tineretului nr. 18, dupa ce a scos [...] Articolul…

- Astazi, un turdean a postat de grupul de Facebook, Sesizari Turda, un mesaj in care iși arata indignarea fața de starea unei strazi cu acces dinspre Calea Victoriei inspre strada Aviatorilor. Mai mult decat atat, turdeanul a și etichetat Primaria Turda in postare, iar in fotografie se poate vedea cum…