Stiri pe aceeasi tema

- Ȋn plina criza de echipamente de protecție, Asociația FabLab ȋmpreuna cu FormWerk și alte 50 de persoane fizice și juridice din toata țara, care dețin imprimante 3D, produc viziere gratuite pentru medicii din Romania. Designul pe care comunitatea din Romania ȋl folosește a fost creat de o companie…

- In plina criza de echipamente de protectie, Asociatia FabLab impreuna cu FormWerk si alte 50 de persoane fizice si juridice din toata tara, care detin imprimante 3D, produc viziere gratuite pentru medicii din Romania. Designul pe care comunitatea din Romania il foloseste a fost creat de o…

- București, 17 martie 2020. In contextul in care Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie, iar in Romania a fost publicat decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul țarii noastre, capacitatea sistemului medical romanesc de a face fața și de a reacționa promt și efecient…

- Abordarea actuala a Marii Britanii (bazata pe sfaturile comunitații locale științifice și medicale) este de a reduce ritmul infectarilor pana la un nivel ce poate fi controlat, de a-i proteja pe cei cu cel mai mare risc, permițand simultan societații sa funcționeze. Tessa Dunlop este o jurnalista și…

- Recomandari ale MAE pentru romanii aflati in tranzit in UE Foto: Arhiva. Ministerul de Externe le recomanda românilor care se afla în scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța si Germania ca, în contextul evolutiilor epidemiei cu Covid-19 la nivel european, sa ia în…

- Adrian Vasilescu, consilierul de strategie al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a declarat faptul ca banii cash pot raspandi coronavirusului, iar Romania are un mare avantaj deoarece bacnotele pot fi spalate fara sa se deterioreze. Mai mult decat atat, acesta sustine ca singura provizie…

- Doi pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat timp de 14 zile in carantina in portul nipon Yokohama, au murit. Numarul total al cazurilor de imbolnavire la bordul navei a ajuns la 624. Operatiunea de debarcare a pasagerilor continua. Reamintim ca pe aceeasi nava se…

- Dupa ce Comisia Europeana a activat procedura de infringement pentru Romania din cauza taierilor ilegale de paduri, Partidul Ecologist Roman anunta ca organizeaza sambata, 15 februarie 2020, un protest in Piața Voctoriei din Bucuresti. Prin aceasta acțiune de protest, Partidul Ecologist Roman…