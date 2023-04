Stiri pe aceeasi tema

- Neculai Robu, șeful Asociației Județene de Vanatoare și Pescuit Sportiv Neamț, a fost plasat sub control judiciar intr-un dosar penal cu acuze de luare de mita. Se pare ca acesta ar fi fost prins in flagrant, iar in urma acestei acțiuni, pe 17 aprilie, Robu a fost prezentat in fața magistraților de…

- Actualizare: Incendiul a afectat trei anexe gospodarești și acoperișul casei cu etaj, existand posibilitatea propagarii la alte doua locuințe din vecinatate aflate la mica distanța. Au ars acoperișurile construcțiilor pe o suprafața de aproximativ 250 mp. Dar și bunurile din interior, mobilier, aparate…

- Actualizare: Incendiul a izbucnit in jurul orei 20.20, conform informațiilor furnizate de ISU Neamț. Comunicatul menționeaza ca „Pompierii au localizat incendiul și imtervin pentru lichidarea acestuia”. Actualizare: In zona a fost intrerupta alimentarea cu curent electric pentru a facilita intervenția.…

- Judecatorii de instrucție s-au expus asupra demersurilor procurorilor privind arestarea celor 11 persoane, reținute de CNA in dosarul ANSA, Giurgiulești. Magistrații i-au plasat in arest la domiciliu, pentru 30 de zile, pe șeful Postului de Inspecție la Frontiera (PIF) Giurgiulești al Agenției Naționale…

- Ionel Arsene, condamnat la 6 ani și 8 luni cu executare pentru corupție, s-a predat astazi poliției italiene. Dupa predare a intrat in custodia autoritaților italiene la Bari. El a plecat din țara pe 4 martie, cu avionul de la Otopeni la Roma, dupa care a disparut. Pe numele sau era emis un mandat european…

- Actualizare: Joe Biden a anunțat ca SUA un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 500 de milioane de dolari, insemnand echipamente militare și muniție. „La un an (n.r. dupa inceperea invaziei rusești) Kiev-ul rezista. Ucraina rezista. Democrația rezista”, a afirmat președintele american Știre…

- Cazul ”Mita la Ambulanța”, care a aratat putreziciunea unui intreg serviciu, nu este singular in sistemul sanitar din Neamț. Au existat tot timpul discuții despre șpaga și aranjamente – la fel de nocive ca și șpaga – la nivelul spitalelor sau al școlilor postliceal sanitare. De cele mai multe ori aici…