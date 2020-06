Stimulente pentru medicii din linia I! Nelu Tătaru, anunț extrem de important Toti cei care au avut contact cu un pacient infectat COVID sau care au avut contact cu un suspect COVID confirmat ulterior infectat COVID primesc stimulent! Ministrul Sanatații a fost intrebat, vineri, de ce nu toți medicii care au tratat pacienți cu COVID-19 nu au primit stimulentul de 500 de euro anunțat de Guvern. „Dincolo de niște hotarari de guvern sau ordonante de urgenta pe care le-am dat pe starea de urgenta sau pe starea de alerta au fost si anumite implicatii parlamentare care au modificat aceste legi, iar listele vin de la managementul acelor unitati medicale. Noi am creat cadrul legislativ,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

