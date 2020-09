Știința Baia Mare a câștigat al 7-lea titlu din istorie! Maramureșenii au caștigat prima finala jucata din cele 6 disputate in fața banațenilor. Este al doilea titlu consecutiv pentru Știința CSM Știința Baia Mare a caștigat sambata pe stadionul "Noua" din Brașov finala Superligii CEC Bank la rugby dupa 23-17 cu SCM Timișoara. "Zimbrii" au condus in permanența, s-au desprins rapid la 10-0, dar timișorenii au revenit imediat pe tabela și au egalat. A fost scorul cu care cele doua echipe au intrat la pauza. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Rugby Timișoara a fost invinsa in aceasta dupa amiaza, in finala Superligii, in fața rivalei tradiționale CSM Știința Baia Mare. Finala disputata pe terenul din cartierul „Noua”, din Brasov, a inceput cu o incercare „la bete” a banatenilor. Dar Manumua nu a fost exact de la distanta si tabela a…

- SCM Timișoara va juca sambata, 12 septembrie, ora 15:30 (live pe TVR 1), a șasea finala in SuperLiga CEC Bank, meci in care va intalni echipa CSM Știința Baia Mare. Practic o reeditare a finalelor din ultimii ani, cu excepția sezonului trecut, cand banațenii aveau sa joace pentru “bronzul” competiției.…

- SCM Timisoara s-a calificat in semifinalele Super Ligii CEC Bank la rugby, sambata, dupa ce a surclasat-o pe ACS Tomitanii Constanta cu 57-15 (38-8), in baraj pentru semifinale, pe Stadionul Noua din Brasov. Duminica, CS Dinamo Bucuresti o intalneste pe CS ''U'' Cluj, in…

- SCM Timisoara a obtinut calificarea in penultimul act al SuperLigii, invingand Tomitanii ConstantaTerenul "Noualdquo; din Brasov a gazduit, astazi, primul dintre cele doua meciuri din barajul de calificare in semifinalele SuperLigii, esalonul de elita al rugby ului romanesc.S au infruntat echipele Tomitanii…

- „Leii” din Ronat se numara printre primele grupari din oras care revin la meciurile oficiale. Maine, CS SCM Timisoara, asa cum apare acum denumirea fostei campioane, infrunta Tomitanii Constanta pe teren neutru, la Brasov, pentru un loc in semifinalele SuperLigii. Rugbistii revin de maine la jocurile…

- Meciurile de baraj pentru calificare in semifinalele Superligii redeschid sezonul de rugby. Balonul oval a stat in cutie aproape un an Sambata și duminica, pe Stadionul Noua din Brașov, se vor disputa meciurile de baraj pentru calificarea in semifinalele Superligii CEC Bank, intre ACS Tomitanii și SCM…

- SuperLiga CEC Bank, principala competiție interna din rugbyul romanesc, revine pe teren dupa aproape zece luni. Astfel, in weekendul 29-30 august se vor disputa meciurile de baraj pentru calificarea in semifinale, intre ACS Tomitanii și SCM Timișoara și CS Dinamo – Universitatea Cluj, CSA Steaua și…

- Formatia CFR Cluj a castigat al treilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei, al saselea din istorie, luni seara, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, in ultima etapa a play-off-ului editiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat in sistem de finala.…