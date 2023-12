Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la America Express, Giulia Anghelescu a avut o ieșire nervoasa, iar cantareața a izbucnit in fața camerelor de filmat. Giulia Anghelescu a marturisit in episodul de astazi de ce ii este frica, astfel ca nu s-a mai putut abține in fața soțului ei, Vlad Huidu. Iata ce i-a…

- In aceasta seara, de la ora 21, la Antena 1 incepe etapa a șasea a aventurii America Express – cu un parcurs spectaculos, in care peisajele se schimba dramatic: de la peste 4.000 de metri, concurenții vor cobori vertiginos pana la plajele Oceanului Pacifi

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. Aventura concurenților continua in aceasta seara intr-un ritm amețitor, iar dupa o noapte petrecuta acasa la tribul amazonian, echipele pornesc in cursa pentru imunitate chiar prin inima junglei, catre Munții Anzi, intr-un…

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formeaza unul dintre cele mai apreciate echipe din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui. Cei doi sunt de nedesparțit, insa puțini sunt cei care știu adevaratul motiv pentru care artista a ales sa mearga in aventura vieții ei alaturi de soț.

- Traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc, iar in timp ce se aflau in America de Sud, acolo unde au participat la emisiunea America Express, difuzata la Antena 1, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sarbatorit 11 ani de casnicie. Iata cum arata relația acestora…

- America Express, 29 octombrie 2023. Giulia Anghelescu a avut parte de un moment neașteptat! In drumull inspre cea de-a doua proba, concurenta s-a accidentat. Sub privirile lui Vlad Huidu, aceasta a alunecat și a cazut. Soțul ei a fost alaturi de ea și a ajutat-o la timp.

- Ediția din aceasta seara, 28 octombrie 2023, a emisiunii America Express - Drumul Soarelui a adus multe momente tensionate și agitate in show. In aceasta seara, Giulia Anghelescu a izbucnit in lacrimi. Iata ce a pațit concurenta!

- Aseara, in cea de-a doua editie America Express, concurentii au avut parte de multe momente tensionante. Dupa o zi plina de probe extrem de solicitante, concurenții au mers sa iși caute cazare. Tensiunea competiției și-a spus cuvantul, iar unii dintre ei au picat prada emoțiilor.Noaptea i-a prins din…