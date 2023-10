Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința germani au descoperit de ce in corpurile mistreților din Germania exista o cantitate mare de elemente radioactive. Anterior, acest fenomen a fost asociat cu dezastrul de la Cernobil din 1986, dar explicația e mai grava.Cercetatorii au atras atenția asupra faptului ca nivelul de…

- Dintii deteriorati ar putea fi reparati intr-o buna zi cu ajutorul ''plombelor vii'' create din celule stem, conform unui studiu recent, relateaza luni UPI. Un grup de cercetatori americani a indus in laborator celulelor stem capacitatea de a forma mini-organe multicelulare care secreta proteinele ce…

- Un lanț de panouri solare care plutesc pe mari calme in apropierea Ecuatorului ar putea furniza efectiv energie solara nelimitata țarilor dens populate din Asia de Sud-Est și Africa de Vest. O cercetare recenta arata ca aceste panouri solare plutitoare ar putea genera aproximativ 35.000 de terawatt-ora…

- Oamenii de știința britanici au inceput sa dezvolte vaccinuri impotriva unei noi pandemii provocate de „boala X”, necunoscuta. Echipa formata din peste 200 de oameni de știința fac cercetarile la laboratorul guvernamental de inalta securitate Porton Down din Wiltshire, scrie Mediafax.Cercetatorii…

- Superconductorii sunt materiale care permit curentului electric sa circule fara rezistenta, o proprietate care ar putea revolutiona retelele electrice in care energia se pierde in timpul transmiterii, si ar putea determina, de asemenea, progrese revolutionare in domenii precum cipurile pentru calculatoare,…

- O noua cercetare efectuata de universitatea americana Duke s-a bazat pe un experiment mai puțin obișnuit, pentru testarea memoriei, potrivit 360medical.ro. Oamenii de știința au inrolat particpanți intr-un studiu și le-au cerut acestora sa-și imagineze ca sunt hoți de arta, in timp ce faceau turul virtual…

- Cercetatorii sustin ca iaurtul poate sa previna cu succes mai multe boli, printre care si diabetul.In urma unui studiu efectuat pe 200.000 de persoane, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca, daca mancam de trei ori mai mult iaurt decat am manca in mod obisnuit, reducem riscul de a ne imbolnavi…

- Majoritatea oamenilor, atat copii, cat și adulți, se confrunta cu carii dentare. Pastele de dinți, apa de gura și vizitele regulate la stomatolog pot ajuta la prevenirea acestora, insa a fost descoperita o molecula care reduce biofilmul care provoaca apariția cariilor.