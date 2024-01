Știai că...? Iată câteva particularități ale unui sejur în Zakynthos! Un sejur in Zakynthos este una dintre cele mai populare opțiuni pentru mulți romani, insa destinația este inca plina de mister și necunoscute. In acest articol, vom explora cateva curiozitați de tip „Știai ca...?” pe care sa le parcurgi inaintea urmatorului sejur in Zakynthos, pentru a profita la maximum de tot ce poate sa ofere aceasta insula! 1. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 14 ianuarie 2024. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 14 ianuarie 2024:Te intorci la seriozitate, la abordarea ordonata și matura a fiecarei…

- Bilete tratament 2024. Cine mai beneficiaza gratuit de un sejur complet in statiuni balneoclimaterice Potrivit noii legi a pensiilor publice, ambii soți vor putea merge impreuna la tratament balnear, cu condiția sa acopere integral valoarea unuia dintre biletele de tratament. Pensionarii romanii care…

- Te-ai gandit vreodata care este pluralul cuvantului alpaca? Sunt puțin cei care știu cum se spune corect cand vrei sa numești doua astfel de animale. Daca te gandeai ca acest substantiv este defectiv de plural, atunci greșești. Alpaca are plural, iar cuvantul este de-a dreptul haios și inedit. Pluralul…

- Horoscopul de weekend 24-26 noiembrie 2023 este marcat de un tranzit important al planetei Marte catre Sagetator, semnul optimist și aventuros. Aceasta configurație astrala aduce o doza suplimentara de curaj și dorința de a explora lumea din jur.Avand in vedere și prezența Soarelui in aceasta zodie,…

- Daca te-ai gandit vreodata la o vacanta in Grecia, atunci Zakynthos ar putea fi alegerea perfecta pentru tine. Plaje cu nisip fin, peisaje spectaculoase si o istorie bogata – sunt doar cateva dintre atractiile acestui loc care te asteapta sa traiesti o experienta de neuitat. Luna mai este momentul ideal…

- Daca tot ne afam in perioada Halloween-ului și daca tot se aproprie și Luminația, am zis ca e timpul sa va prezentam poveștile și legendele celor mai bantuite locuri din Cluj-Napoca. Fiind un popor iubitor de basme și povești fantasmagorice, romanii au reușit dintotdeauna sa creeze adevarate mituri…

- Ca in fiecare an, administratorii Complexului Milexim din Campia Turzii propun pachete all inclusive pentru sarbatorile de iarna. Invitatul special la petrecerea de Craciun din 25 decembrie este Georgiana Lobonț, care, alaturi de formația ei, va face show la Ballroom. Meniurile ultra all inclusive au…

- Odata cu scaderea temperaturilor, foarte mulți romani se intreaba daca ar trebui sau nu sa dea drumul la caldura. Uneori, temperaturile pot fi inșelatoare și din acest motiv simți ca este fie ori prea cald ori prea frig. Indiferent de anotimp, avem aceeași intrebare. Ce temperatura trebuie sa ai in…