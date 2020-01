Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea nu vrea sa spuna de cemunicipalitatea și Termoenergetica nu au platit pana acum datoriile catre ELCEN,care avertizeaza ca este in pragul de a intrerupe furnizarea energiei termice,insa acuza o campanie de denigrare din partea companiei.Edilul da vina pe guvernele trecute,…

- Steve Aoki este genul de producator care nu a spus niciodata „NU” unei colaborari care sa genereze controverse Ultima este cea cu un pop star columbian, Maluma. Cei doi au lansat o piesa din genul reggaeton, intitulata „Maldad„, lansata cu Ultra Records. Steve Aoki este cunoscut ca fiind un artist care…

- Alegerile prezidențiale din 2019 au insemnat o afacere destul de scumpa pentru romani. Conform legii, candidații care au obținut peste 3% in primul tur pot depune la Autoritatea Electorala Permanenta decontul pentru a-și primi banii cheltuiți inapoi. In situația aceasta se afla șase candidați, iar…

- Niculae Badalau este primul lider PSD care cere execuții in PSD, dupa ce Viorica Dancila a pierdut alegerile prezidențiale! Șeful PSD Giurgiu spune ca trebuie luate decizii radicale, iar vinovați pentru eșecul de la prezidențiale sunt cei din stafful de campanie și cei din conducerea partidului.”Nu…

- Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, obligat sa inlature brosurile si ziarele de campanie ale PSD, pentru ca acestea “incalca limitele libertatii de exprimare”. Liberalii acuza campania de stiri false raspandite de PSD. Un presedinte de sectie si loctiitorul, inlocuiti din cauza neregulilor din primul…

- Viorica Dancila, cu echipa de campanie de la București, lideri locali, in județe, „crema” PSD-ului dancilian lupta, in aceasta campanie electorala pentru alegerea președintelui Romaniei, turul 2, folosind politica struțului și glasul coioților in pustiu. Politica struțului…

- Realizatorul TV Mircea Badea a observat in discursul candidatului Klaus Iohannis folosirea cuvantului „razboi”. „Eu sunt cu PSD-ul in razboi. Noi suntem cu PSD-ul in razboi”, declara sambata Klaus Iohannis intr-un discurs la Bistrița.Mircea Badea crede ca folosirea cuvantului, mai ales din…

- Un moldovean a suferit un grav accident in Marea Britanie, in timp ce era la munca. Barbatul are nevoie de peste 50 de mii de dolari pentru tratament. Accidentul a avut loc pe data de 9 noiembrie anul curent, in timp ce Vadim Cangea facea livrari, in calitate de curier.Un hoț a incercat sa-i fure mașina,…