- Specialisti din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca lanseaza un proiect de medicina veterinara conservationista in arhipelagul Galapagos, care vizeaza leii de mare.

- Doi cercetatori și patru studenți de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca se duc in Galapagos pentru a studia leii de mare, intr-un proiect demarat, in premiera, cu cercetatori din cadrul Universitații San Francisco din Quito, Ecuador, in Arhipeleagul Galapagos. Proiectul…

- Adapostul de caini de la Smeura, comuna Moșoaia, ofera ajutor proprietarilor de caini și pisici (masculi si femele), prin sterilizare GRATUITA. Detinatorii sunt rugati sa-i aduca pentru sterilizare la sediul asociatiei. Vrei un oraș civilizat, fara caini pe strazi? Singura soluție sigura și umana este…

- Mai multe produse de la fermele și stațiunile Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca vor intra in vanzare in magazinele proprii, pentru prima data in acest an, incepand cu data de 19 aprilie 2021. Intre aceste produse se numara carne de miel (pe baza de comanda),…

- Pesta Porcina Africana (PPA) ar putea fi transmisa de anumite specii de insecte care se hranesc pe porci, arata rezultatele unui studiu desfasurat, timp de 11 luni, in Romania, si implementat de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca. In corpul acestor insecte…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca anunța punerea in vanzare a primelor rasaduri de legume din 2021, destinate spațiilor protejate (sere/solarii) și care sunt produse la serele Stațiunii de Cercetare Horticola (SCH), unde vor fi comercializate. Rasaduri…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) se pregatește pentru primirea in campus a studenților, care pana acum au efectuat toate activitațile exclusiv on-line. Este vorba despre studenții din anii II și III de la Facultațile de Agricultura, Horticultura…