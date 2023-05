Stiri pe aceeasi tema

- Managerul FC Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, duminica, dupa ce a obtinut titlul de campioana a Romaniei, ca nu mai este la varsta la care sa dedice trofeul cuiva, doar jucatorilor, si sotiei sale, care il suporta desi cheltuie toti banii familiei, anunța news.ro."Sotia ma suporta si copiii. Ce…

- Echipa franceza Auxerre a pierdut duminica seara, pe teren propriu, scor 1-2, in fata formatiei PSG, in etapa a 36-a din Ligue 1, scrie news.ro.La Auxerre, parizienii au inceput devastator, marcand de doua ori prin Mbappe in minutele 5 si 7. Ionut Radu a inchis apoi poarta gazdelor si PSG nu a mai…

- Tatal Simonei Halep, Stere Halep, a anunțat miercuri seara, 17 aprilie, ca sportiva suspendata provizoriu pentru dopaj va fi judecata duminica, 30 aprilie, de tribunalul Sports Resolutions, la doua zile distanța de ziua stabilita inițial.„Inca nu știm nimic. Cum așteptați dumneavoastra, așa așteptam…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a fost prezent pe Arena Naționala la FCSB - Farul 2-1, iar la final a oferit detalii despre cazul in care jucatoarea de tenis este judecata pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata…

- Nicolae Paun (26 de ani), mijlocașul lui Sepsi, ar putea ajunge la Auxerre, echipa din Ligue 1 la care joaca și Ionuț Radu. Florin Vulturar, impresarul lui Paun, susține ca au fost deja discuții cu Auxerre pentru jucatorul lui Sepsi. Nicolae Paun, dorit de Auxerre „Paun este intr-o situație destul de…

Portarul echipei Auxerre, Ionut Radu, a aparat un penalti la meciul din deplasare cu Nice, scor 1-1, din etapa a 26-a a campionatului Frantei, anunța news.ro.