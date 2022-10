Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, in discursul adresat natiunii, ca la fix 8 luni de la invazia Rusiei, Ucraina continua sa apere glia pas cu pas, apreciind ca sentimentul de esec la Kremlin devine tot mai puternic. "Astazi sunt exact 8 luni de razboi la scara larga. Ce s-a…

- Miliardarul Elon Musk, proprietarul Tesla și SpaceX, provoaca din cand in cand cate un scandal pe Twitter sau in alte canale media. Probabil este modalitatea lui de a se menține in atenția publicului, indiferent daca subiectul abordat este sau nu pe placul publicului. Ultima cearta provocata vine dintr-o…

- Istoricul și teoreticianul Francis Fukuyama a scris luni, 3 octombrie, cateva cuvinte referitoare la posibile evoluții vitale legate de Rusia. Intr-o postare sumara pe Twitter, Fukuyama a scris doar „Un colaps mult mai mare al Rusiei va avea loc in zilele urmatoare”, fara a oferi lamuriri. Observatorii…

- Amenințarile nucleare ale Rusiei trebuie luate in serios, a declarat fostul director al Agenției Centrale de Informații a SUA, David Petraeus. Statele Unite și aliații lor din NATO vor raspunde la un astfel de atac rusesc asupra Ucrainei, daca se va intampla, dar nu vor folosi arme nucleare ca raspuns.…

- Reprezentantii Moscovei din administrația Crimeei, peninsula anexata de Rusia in 2014, iși „evacueaza de urgența” familiile din regiune și din sudul Ucrainei, potrivit unui raport publicat marți de spionajul militar ucrainean (GUR).

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Generalul ucrainean Dmitro Marcenko, cel care a coordonat apararea oraselor Nikolaev si Odesa, sustine ca Ucraina poate pune capat razboiului cu Rusia și poate caștiga in primavara, ajungand la granițele sale din 1991, transmite agentia de presa RBC , citat de Hotnews . „Nu as vrea sa lansez prognoze,…

- Baza militara rusa din Crimeea a fost zguduita marti de mai multe explozii, iar imaginile din satelit arata cum mai multe avioane de razboi ale rusilor au fost distruse. Imaginile sugereaza un atac tintit al bazei, insa Ucraina nu a revendicat atacul, transmite BBC.Imaginile din satelit, realizate de…