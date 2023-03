Stelian Ion se implică în cursa pentru șefia ÎCCJ: Anunță că un candidat a dat suspendare unui abuzator de copii Un magistrat care a considerat ca o pedeapsa de 8 luni cu suspendare este suficienta pentru a „reabilita” un barbat de 41 de ani care și-a abuzat sexual nepoata de 13 ani, care poarta „vina” de a nu fi sesizat organele de ancheta, participa la concursul pentru promovare la Instanța Suprema. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

