- Comisia de la Veneția a salutat desființarea Secției de Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și recomanda modificarea legii votate in Camera Deputaților. Comisia de la Veneția susține desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie in forma propusa…

- Comisia de la Veneția recomanda, intr-un punct de vedere adoptat sambata, desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) ”ca un prim pas urgent” in cadrul unui proces mai larg de reformare a justiției, se arata intr-un comunicat al Comisiei. Comisia mai precizeaza ca amendamentele…

- Reprezentantii USR PLUS au transmis ca este necesara adoptarea cat mai rapida de catre Parlament a proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ, iar competentele de coruptie trebuie sa revina la DNA si amendamentele la propunerea legislativa trebuie eliminate. Reactia vine dupa ce Comisia de la…

- Comisia de la Venetia recomanda desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) „ca un prim pas urgent” in cadrul unui proces mai larg de reformare a justitiei, potrivit unui comunicat al Comisiei.

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, susține ca Parlamentul nu se mișca greu, dar este sabotat de catre membrii Guvernului. Orban a explicat ca a trecut legea de desființare a SIIJ, iar ministrul Justiției, Stelian Ion, fara sa informeze pe nimeni, a cerut punct de vedere Comisiei de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Liderul PNL nu promite ca forma finala a legii de desfiintare va fi diferita de cea adoptata…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Guvern ca decizia coalitiei cu privire la desfiintarea SIIJ este aceea de a astepta avizul de la Comisia de la Venetia.

- Comisia de la Venetia se va pronunta in luna iulie in legatura cu proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, adoptat in Camera Deputatilor cu un amendament care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM. Conform…