Stiri pe aceeasi tema

- Securea remanierii atarna deasupra capului ministrului Justitiei, Stelian Ion (foto dreapta). A sugerat-o chiar premierul Florin Citu (foto stanga) joi, 5 august 2021, la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis s-a incruntat public la „DJ Stelica" pentru esecul desfiintarii Sectiei pentru investigarea…

- Premierul Florin Citu s-a declarat, joi, de acord "cam cu totul" cu presedintele Klaus Iohannis in ceea ce il priveste pe ministrul Stelian Ion, aratand ca acesta trebuie sa impinga de la spate proiectele privind desfiintarea Sectiei speciale si modificarea legilor Justitiei. …

- Stelian Ion ii raspunde președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului s-a declarat, miercuri, nemultumit și l-a criticat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, despre care a spus ca „nu a gasit calea potrivita” pentru desființarea SIIJ. In replica, ministrul Justiției a lansat un mesaj amplu prin…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a transmis marti, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca noua forma de desfiintare a Sectiei speciale, propusa de ministrul Justitiei, nu prezinta garantii reale pentru independenta judecatorilor.

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, considera ca subiectul referitor la infiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, care a blocat punctual coalitia de guvernare, este politizat de catre ministrul Justitiei, Stelian Ion, altele fiind de fapt problemele reale din justitie.…

- El a reafirmat ca amendamentul depus la Senat de parlamentarii UDMR nu exclude desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.Potrivit lui Csoma Botond, UDMR doreste ca lupta impotriva coruptiei sa continue, dar sa se desfasoare intr-un cadru legal, adaugand ca este "falsa" ideea…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, a declarat, duminica, in cadrul unei emisiuni la Prima TV ca se poate rupe coalitia de guvernare din cauza nerespectarii obligatiilor asumate in domeniul Justitiei. De asemenea, ministrul a mai criticat UDMR care a votat ”cot la cot” cu AUR in problema desfiintarii…