- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, susține ca nerespectarea obligatiilor asumate in domeniul Justitiei poate duce la ruperea coaliției, iar pentru el nu ar fi o problema sa demisioneze daca acest gest ar rezolva problema desființarii Secției speciale de investigare a magistraților. Stelian Ion a criticat…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a avut o noua intalnire cu David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, discutiile vizand reformele "iminente" de care Romania "are nevoie". Citește și: VIDEO David Muniz, insarcinat cu afaceri al ambasadei SUA: Corupția…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a spus, luni, intr-o conferința de presa, ca se vor gasi soluții optime, inclusiv in trecerea poliției judiciare la Justiție, lucru pe care ministrul de interne, Lucian Bode nu-l vrea. "Foarte important este sa gasim soluție care nu este criticata de colegii…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, ii incurajeaza pe magistratii care isi doresc schimbari in sistem sa "isi asume cu curaj" functii de conducere si sustine ca reforma din Justitie "nu mai poate astepta". "Multi dintre cei care critica uneori justitia au iesit in strada pentru a proteja…

- „Asteptarile oamenilor dinspre Justitie sunt foarte mari, pe buna dreptate, in procese de genul acesta, cu miza foarte mare, cu emotie si cu destine implicate, dar si in alte cauze. Pe mine ma intereseaza cum functioneaza Justitia in general. A face comentarii cu privire la o speta, oricat de importanta…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a apreciat miercuri ca dosarul 'Mineriadei' reprezinta "o pata neagra" pe obrazul justitiei din Romania, adaugand ca victimele si urmasii lor merita scuze si ca justitia ar trebui sa dea un raspuns cat mai rapid. Intrebat daca pot fi trasi la raspundere…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a vorbit, marți, intr-o conferința de presa de la Palatul Victoria, despre desființarea cat mai repde a SIIJ. "Imi doresc sa fie gasita cat mai repede, in aceasta sesiune parlamentara. Speram sa desființam intr-o luna SIIJ. Vom discuta in cadrul Cialiției…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a apreciat, marti, ca operationalizarea Parchetului European la 1 iunie este ”un moment istoric”, iar ”asteptarile cetatenilor europeni de la noua structura europeana sunt mari”. Unitatea va investiga infractiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii…