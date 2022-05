Stiri pe aceeasi tema

Doctorița Flavia Groșaj, ajunsa cunoscuta in Romania dupa ce in urma tratamentului aplicat pentru COVID a vindecat mii de romani, trage un semnal de alarma. Groșan spune ca dupa ce cazurile de pneumonie au explodat la Timișoara e cazul ca romanii sa ia boala in serios și sa se testeze.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, a plantat, joi, un stejar in fata fostei Comenduiri a Garnizoanei din Timisoara, acolo unde cu 99 de ani in urma strabunicii acesteia, Majestatile Lor Regele Ferdinand si Regina Maria, au plantat cate un stejar, dar gorunul sadit de fostul suveran…

Sorin Oprescu a fost dat in urmarire generala de Poliția Romana.

Stejarul plantat de Regele Ferdinand I in 1 mai 1923 in Piața Libertații din Timișoara va fi taiat. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca acesta s-a uscat și nu mai putea fi salvat.

Mai multe celebritati din Germania l-au avertizat intr-o scrisoare deschisa pe cancelarul Olaf Scholz ca livrarile de armament greu catre Ucraina ar putea sa duca la declansarea celui de-Al Treilea Razboi Mondial, informeaza vineri DPA, relateaza Agerpres.

Cadavrele a cel putin 20 de barbati imbracati in haine civile zaceau sambata pe o strada din Bucea, oras la nord-vest de Kiev pe care militarii ucraineni tocmai l-au recucerit de la fortele ruse, a constatat un jurnalist AFP.

Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare (IBC) din Timisoara, prof. dr. Constantin Tudor Luca, a anuntat, miercuri, ca vineri va fi inaugurat Compartimentul de chirurgie cardiovasculara pentru copii, interventiile pe cord la varsta pediatrica fiind intrerupte de peste doua decenii, potrivit…

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca spera ca in sedinta de Guvern de miercuri noua lege a achizitiilor publice a Ministerului Transporturilor sa fie adoptata. Grindeanu a declarat ca si alti ministri isi doresc o astfel de lege, dar ca singura lui conditie…