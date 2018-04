Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul vizitei sale de stat la Washington, președintele Franței, Emmanuel Macron a plantat o un stejar european impreuna cu președintele SUA, Donald Trump, pe peluza Casei Albe. La scurt timp, insa, stejarul a disparut, in locul sau fiind luat de obucata de iarba galbena. De altfel, fotografia…

- "O pata galbena se vede acolo unde a fost plantat arborele", se arata in explicatii foto ale agentiei. Presedintele francez a oferit acest arbore drept simbol al prieteniei intre Franta si Statele Unite. El provine dintr-o padure din nordul Frantei in care au murit 2.000 de puscasi marini in Primul…

- Stejarul oferit de Emmanuel Macron lui Donald Trump, pe care cei doi presedinti l-au plantat pe 23 aprilie in gradina Casei Albe, a disparut, potrivit unui fotograf al agentiei de presa Reuters, informeaza news.ro.”O pata galbena se vede acolo unde a fost plantat arborele”, se arata in explicatii…

- Stejarul oferit de Emmanuel Macron lui Donald Trump, pe care cei doi presedinti l-au plantat pe 23 aprilie in gradina Casei Albe, a disparut, potrivit unui fotograf al agentiei de presa Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca l-a convins pe omologul sau american, Donald Trump, sa mentina forte SUA in Siria, reiterand ca rolul Frantei in atacurile impotriva regimului de la Damasc a fost unul complet legitim, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, potrivit Mediafax.Liderul…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, se confrunta miercuri cu cea de-a doua zi de audieri, intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, de catre regimul libian condus de Muammar Ghaddafi, au anuntat…

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…