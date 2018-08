Ștefania, jandarmerița bătută. Carmen Dan: Erau fericiți cei care au atacat-o mediatic dacă ieșea în scaun cu rotile? „O alta manipulare a fost conturata in jurul tinerei jandarm. Pe paginile de socializare ale unor activiști, s-a lansat ideea mincinoasa ca tanara nu a fost spitalizata, ci s-a intors in Piața Victoriei. Citez: gata sa bata protestatari. In realitate, femeia prezentata in imagini este o colega a celei agresate. Au fost acuzații ca Jandarmeria a exagerat asupra diagnosticului de la fața locului. Se vede clar in imaginile vehiculate in spațiul public diagnosticul pus de doctorul care a preluat-o din Piața: traumatism coloana cervicala. Ulterior, diagnosticul inițial nu a fost confirmat. Va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

