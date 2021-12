Stiri pe aceeasi tema

- Speak și Ștefania și-au luat fanii prin surprindere pe rețelele de socializare și-a luat fanii de pe rețelele de socializare prin surprindere cu cele mai noi detalii din viața lor. Artistul a organizat o serie de intrebari pe pagina sa personala de socializare, iar fanii nu au ezitat sa-și satisfaca…

- In 2015 o afirmație a faimosului scriitor italian Umberto Eco a impanzit mijloacele de comunicare in masa: „Rețelele de socializare dau drept la cuvant unor legiuni de imbecili care inainte vorbeau numai la bar dupa un pahar de vin, fara a dauna colectivitații. Apoi erau rapid aduși sub tacere, dar…

- Speak și Ștefania sunt unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi traiesc o adevarata poveste de dragoste de ani buni, iar in urma cu doi ani aceștia s-au logodit. Recent, cantarețul a postat o fotografie pe rețelele de socializare cu frumoasa lui iubita și a marturisit…

- Jador se bucura de un succes colosal pe plan profesional, asta datorita talentului cu care a fost inzestrat. Nu mai este un secret ca este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara, și nici faptul ca este foarte ravnit la evenimentele romanilor. Ei bine, cu toate astea, manelistul se confrunta…

- Flavia Mihașan este o mamica mandra a doi baieți, insa sa fii parinte nu este atat de ușor, iar fosta asitenta TV profita de faptul ca și-a format o adevarata comunitate de mamici in mediul online și din cand in cand vedeta le mai cere sfaturi acestora. Astfel, recent, blondina a dezvaluit pe Instagram…

- Tzanca Uraganu a avut parte de un scandal de proporții cu actuala sa soție din acte, Madalina Miu. Bineințeles, subiect de discuție a fost și Alina Marymar, logodnica lui Tzanca Uraganu. Daca pana acum a tacut și nu prea a facut declarații cu privire la aceasta cearta, bruneta a postat un mesaj cu subințeles…

- Andreea Balan și-a surprins fanii cu o fotografie aparte. Blondina nu se pozeaza deloc des in modul acesta. Cantareața a reușit cu siguranța sa incinga atmosfera in randul internauților care o urmaresc pe rețelele de socializare. Andreea Balan, fotografie indrazneața pe rețelele de socializare Andreea…

- Simona Gherghe este mama cu norma intreaga, iar anul acesta va avea parte de o noua provocare. Va fi prima iarna in care copiii vedetei merg la gradinița, iar prezentatoarea simte ca pregatirea din diminețile geroase o prinde ... nepregatita. Aflata in impas, vedeta a cerut ajutorul fanilor.