ŞTEFAN STANCIU – în lumea celor drepţi! Lumea fotbalului prahovean a ramas mai saraca, odata cu trecerea la cele veșnice, dupa o lunga și grea suferinta, la 86 de ani, a celui care a fost ȘTEFAN STANCIU. „Nea Fane”, cum ii placea sa i se spuna, ramane in istoria fotbalului de nivel judetean, ca fiind fauritorul, finantatorul, practic omul bun la toate al primei echipe private prahovene de dupa 1990, e vorba de FC Fanelli Brazi (grupare care combatut in perioada 1997 – 2002 la nivelul primelor doua ligi judetene). Personaj deosebit de charismatic, cu „lipici” la VIP-urile politice, sportive și chiar artistice ale acelei perioade, a beneficiat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

