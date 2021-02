Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Radu, nota 8 in Corriere dello Sport dupa Atalanta - Lazio 1-3: „S-a aparat ca-n vremurile bune și de la una dintre cele zece intercepții ale sale a ieșit golul lui Marusic. Cel mai bun meci stagional”. Dupa Razvan Marin, care a stralucit in Cagliari - Sassuolo 1-1, și celalalt titular roman…

- Surprinși de continuitatea in evoluții la 34 de ani a fundașului roman Ștefan Radu, șefii lui Lazio vor prelungirea acordului scadent in vara. Decisiva este reinnoirea cu antrenorul Simone Inzaghi. Ștefan Radu se poate gandi deja la al 15-lea sezon in Serie A, tot in tricoul lui Lazio. Fundașului roman…

- Meciul dintre Parma și Lazio din runda #17 se va disputa de la 16:00, pe Stadio Ennio Tardini, iar Valentin Mihaila (20 de ani) și Ștefan Radu (34 de ani) sunt anunțați titulari in duelul din Serie A. Parma, aflata pe loc retrogadabil in Serie A, poate parasi zona roșie a clasamentului daca va invinge…

- Stefan Radu a devenit, miercuri, jucatorul cu cele mai multe prezente in Serie A, 320, din istoria echipei Lazio, informeaza presa italiana. Lazio a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Fiorentina, in etapa a XVI-a a campionatului italian. Stefan Radu a intrat…

- Ștefan Radu, 34 de ani, 13 pe „Olimpico”, a jucat meciul 320 in Serie A (la fel ca la debut, un 2-1 impotriva Fiorentinei), avand 393 de partide biancoceleste in toate competițiile. Doar 11 minute a jucat Ștefan Radu miercuri, la 2-1 cu Fiorentina, inlocuindu-l pe Lazzari. A fost al 320-lea sau meci…

- Ștefan Radu a intrat definitiv in istoria lui Lazio, devenind jucatorul cu cele mai multe meciuri in Serie A pentru clubul biancocelesto. Fotbalistul transferat de la Dinamo București in 2008 a bifat astazi, in victoria cu Fiorentina, scor 2-1, meciul cu numarul 320 pentru Lazio in Serie A. Chiar daca…

- Ștefan Radu, 34 de ani, a gafat la a doua reușita a oaspeților. ”Ne-am batut singuri. Am avut ocazii, dar ne-a lipsit luciditatea”, acuza Inzaghi. Și Lazzari a contribuit cu un autogol Dupa ce marți debutase in Liga Campionilor, la 34 de ani, calificandu-se in "optimi", Ștefan Radu a suferit sambata…

- Vlad Chiricheș nu poate fi constant in evoluții in Serie A. Laudat la ultimul meci la Sassuolo, 2-0 cu Hellas Verona, in care a fost printre cei mai buni jucatori ai oaspeților, fundașul roman a prins o zi extrem de slaba cu Inter. Titularizat din nou de antrenorul Roberto De Zerbi, capitanul naționalei…