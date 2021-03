Stiri pe aceeasi tema

Emil-Nicușor Maxim este din Iași, are 39 de ani și in urma cu aproximativ o saptamana a primit tulburatoarea veste ca sufera de o boala rara. Starea acestuia de sanatate s-a inrautațit in urma cu ceva timp, motiv pentru care tanarul s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru a vedea exact despre…

In urma celor 30 de perchezitii efectuate, ieri, de politistii din Mures, au fost descoperiti 830 mc de material lemnos care ar fi fost expediati fara avize de insotire. De asemenea, alti 58 mc de cherestea rasinoasa fara provenienta legala, descoperiti de politisti in depozite, au fost ridicati in…

Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Acum o jumatate de an, cursul firesc al vieții unei fetițe din Cehul Silvaniei, județul Salaj, s-a schimbat brusc in urma unei vești ingrozitoare.…

Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Pentru Lara Vass, o fetița din Cehul Silvaniei, județul Salaj, farmecul copilariei s-a risipit ca la un semn atunci cand medicii care au…

Cu patru puncte obtinute in patru partide, Gladiatorii din Tomis ocupa locul 14, ultimul, in clasament. Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a disputat primele patru meciuri din noul sezon al Ligii Nationale, iar urmatorul turneu la care va participa este cel de la Voluntari, din prima…

Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.S-au scurs opt ani de cand Arian-Octavian Lahijany, din Florești, Prahova, privește viața prin ochii unui copil țintuit in scaunul cu rotile.…

Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Cand abia descoperea fascinația primilor pași facuți sub privirile parinților, cand abia ințelegea placerea jocurilor copilariei, cu Mihail-Andrei…

Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.De mai bine de un an și jumatate, Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, lupta cu o boala crunta, care nu…