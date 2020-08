Ștefan Dărăbuș (HHC): Nu e o țară pentru copii Peste 36.000 de fapte de violența in familie intr-un an: viol, agresiuni sexuale, batai, incest, crime. Doar 4% dintre acestefapte au fost in instanța. Una din patru crime s-au intamplat in familie. Din aproape 900 de persoane violate, aproape 200 au fost violate in familie. Majoritatea covarșitoare a victimelor sunt femei și copii. 16.000 de cazuri de abuz asupra copilului. Numarul cazurilor e mult mai mare, dar victimele tac, de frica. Aproximativ 70% din cazurile de viol in familie nu sunt pedepsite: victimele nu au curaj sa faca plangere. Și in acest context, unul din doi romani considera… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Propusa de Comisia Europeana in luna mai 2017, aceasta reforma a dat nastere unei dispute intre tarile din Vest, in frunte cu Franta si Germania, si cele din Europa de Est (in special Romania, Bulgaria, Ungaria si Polonia), acuzate de dumping social.

- Austria emite avertismente de calatorie in Bulgaria, Romania si Republica Moldova din cauza inrautatirii situatiei pandemiei covid-19 in aceste tari si a unor clustere in Austria implicand persoane care vin Europa de Est, a anuntat miercuri Guvernul lui Sebastian Kurz, relateaza Reuters. Romani,…

- Un proiect legislativ pentru stabilirea prin lege organica a datei alegerilor locale a fost depus, luni, de UDMR, a anunțat liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. UDMR propune prin lege ca alegerile locale sa aiba loc in 27 septembrie. ”Avand in vedere situația actuala, avem nevoie de un consens…

- Romania cerșește aproape la propriu de la Comisia Europeana bani pentru a-și construi autostrazi și infrastructura mare. Suntem pe ultimul loc in Europa la dezvoltarea infrastructurii, raportat la dimensiunea țarii și a numarului de locuitori. Bulgaria și Ungaria ne-au intrecut demult, Serbia construiește…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 150 de localitați din 24 de județe, cu un numar de 272 de focare (dintre care 5 focare in exploatații comerciale). In alte 16 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți, anunța ANSVSA. In intervalul 11 – 17.06.2020 au fost inregistrate 10 focare…

- Europenii doresc ca Uniunea Europeana sa aiba mai multe competente in abordarea crizelor similare Covid-19, potrivit unui sondaj comandat de Parlamentul European. Respondentii din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Italia si Spania au spus ca au intampinat cele mai serioase probleme financiare, in aceasta…

- Ion Minzina: In timp ce premierul Ludovic Orban planteaza prin Argeș copaci deja inradacinați, Guvernul sau iși bate in continuare joc de țara. Comunicat de presa PSD Argeș. ”In timp ce premierul Ludovic Orban planteaza prin Argeș copaci deja inradacinați, Guvernul sau iși bate in continuare joc de…

- Am depașit Grecia și Portugalia Economia Romaniei se situeaza pe locul 13 in UE si reprezinta 1,6% din economia Uniunii, conform datelor publicate de Eurostat pentru anul 2019 privitor la PIB exprimat in euro (valori nominale). Pe parcursul ultimilor ani, am depasit Grecia si Portugalia iar rezultatul…