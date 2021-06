Stiri pe aceeasi tema

- Se numara printre cei mai indragiți concurenți de la Chefi la cuțite și are o mulțime de fani, insa puțini sunt cei care știu detalii despre Ștefan Borleanu. Mai exact, v-ați intrebat vreodata cu ce note se lauda la BAC cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu? In cadrul unei sesiuni de intrebari și…

- Keed nu este doar un artist cunoscut și apreciat, ci și un concurent de excepție in echipa lui Florin Dumitrescu de la Chefi la Cuțite. Artistul a marturisit ca nu a avut o viața tocmai ușoara, motiv pentru care a fost și plecat o buna perioada din țara pentru a putea face rost de bani sa se intrețina.…

- Catalin Amarandei face parte din echipa albastra a lui Florin Dumitrescu de la „Chefi la cuțite” 2021, sezonul 9. Concurentul s-a remarcat cu preparatele lui, dar și cu povestea sa de viața. Muncește de la 14 ani. Catalin Amarandei s-a concentrat asupra vieții sale profesionale. Concurentul lui Florin…

- In ediția 25 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut s-o cunoaștem pe Valentina Ionița, o concurenta care a reușit sa ii surprinda pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și pe Catalin Scarlatescu din plin!

- Ștefan Borleanu a fost onoratul caștigator al unui cuțit de aur in urma bucatelor aduse pe masa juraților ”Chefi la cuțite”. Cel care i-a oferit ”distincția” a fost chef Florin Dumitrescu. Tot in cadrul interviului pentru emisiunea gastronomica de la Antena 1 am aflat și povestea sa. A renunțat la studii…

- Ștefan Borleanu a obținut unul dintre cele trei cuțite de aur la Chefi la cuțite! Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu a renunțat la Facultatea de Construcții pentru bucatarie. Tatal sau a fost dezamagit de deciza luata

- In ediția de duminica de la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu a oferit cuțitul de aur lui Ștefan Borleanu, concurentul care l-a uimit cu preparatul sau! Tanarul a absolvit Facultatea de Construcții, insa e de meserie bucatar.

- Florin Dumitrescu a dat al doilea cuțit de aur din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Ștefan Borleanu are 26 de ani, este de meserie bucatar și a reușit sa faca senzație cu preparatul sau.