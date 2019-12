Ștefan Banica, Voltaj și Andra va așteapta in Piața Ovidiu in noaptea dintre ani pentru a lua parte la petrecerea de Revelion. Evenimentul cu tradiție organizat de Primaria Municipiului Constanța va debuta la ora 22:00. Un superb spectacol de artificii va avea loc la miezul nopții. Pentru buna desfașurare a evenimentului, organizatorii in colaborare cu forțele de ordine vor lua masuri care vizeaza asigurarea unui climat de siguranța. Astfel, din data de 27 decembrie 2019, ora 09:00, și pana in data de 03 ianuarie 2020, ora 09:00, se vor bloca urmatoarele artere de acces: – intersecția strazii…