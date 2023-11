Stiri pe aceeasi tema

- Vali Vijelie este unul dintre cei mai populari, bogați și discreți soliști de muzica de petrecere. Lautar din adolescența, vedeta chefurilor a invațat de mic sa faca economii și sa se fereasca de belele. Fața de colegii din breasla sa, solistul, pe numele sau Valentin Rusa, nu s-a aruncat niciodata…

- Ștefan Banica Jr. este hotarat sa redevina regele spectacolelor dedicate Craciunului și al Salii Palatului. Cand se credea ca o pensiona pe ”Veta” din cauza concurenței lui Horia Brenciu la principala sala de evenimente concertistice a Capitalei (amandoi artiștii și-au programat doua, ulterior cate…

- In urma cu un an, in apropierea Craciunului, Anda Adam și Jospeh Mohaci s-au casatorit civil, insa nu au reușit pana acum sa faca și cununia religioasa, dar și petrecerea de nunta, fara doar și poate, anul 2024 va fi anul in care aceste evenimente vor avea loc. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cei…

- Duminica, 19 noiembrie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și “U” Cluj-Napoca, joc din cadrul etapei a 11-a din Liga Zimbrilor. Dupa periplul moldav, Minaur s-a intors acasa și a jucat in fața propriilor suporteri. Un meci disputat intr-un ritm…

- Targoviștenii de la Trooper au aniversat de curand 28 de ani de cand urca pe scena sub acest nume și ce mod mai bun de a sarbatorii decat in mijlocul fanilor, intr-un concert unic și inedit? Duminica, 19 noiembrie 2023, Trooper organizeaza Simfonic 28, un concert in care, pe scena Salii Palatului se…

- Horia Brenciu și Ștefan Banica Jr. sunt recordmanii sfarșitului de an la bilete vandute la spectacolele lor. Ambii artiști se intrec in aniversari anul acesta și și-au propus cate doua spectacole consecutive la Sala Palatului. Vanzarea biletelor i-a determinat sa mai adauge o noua data in seria concertistica.…

- Finala “America’s Got Talent 2023”, talent show-ul cu cea mai mare audiența peste ocean, a fost caștigata de un roman! Cu un uimitor dresaj canin, Adrian Stoica a reușit sa stranga cele mai multe voturi și, pe langa premiul colosal caștigat alaturi de partenerul sau latrator, cațelușul Hurricane, a…

- REȘIȚA – Handbaliștii vor deputa in noul sezon al Diviziei A impotriva echipei CSU Constantin Brancuși Targu Jiu, partida de va avea loc pe 16 septembrie, in Sala Polivalenta din Reșița! „Pentru noul sezon competițional, echipa noastra este repartizata in Seria A, unde suntem opt echipe. Din punctul…