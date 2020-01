Steagul roşu, arborat în Iran pentru prima dată deasupra unei moschei / Reacția lui Donald Trump Iranul sugereaza ca se pregateste de un "razboi sângeros&", dupa ce Qasem Soleimani, liderul Fortei Quds, a murit în urma unui atac cu drona al Statelor Unite ale Americii.

Iranienii au dat un semnal serios în acest sens arborând pentru prima data în istorie steagul rosu deasupra unei moschei considerate loc sacru.

#Iran raises a red flag over a mosque in Qom, a gesture that a major war is coming pic.twitter.com/1Ri5bTXWWt — Hassan Hassan (@hxhassan) 4 ianuarie 2020 Arborarea steagului rosu simbolizeaza începerea unui "razboi sângeros&".… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

