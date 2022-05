Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Volkswagen, proprietarul constructorilor auto Audi si Porsche, ar putea sa isi dea acordul pentru ca cele doua marci ale sale sa isi faca intrarea in Formula 1, cu prilejul unei reuniuni care va avea loc saptamana viitoare, au declarat joi pentru Reuters doua surse din apropierea acestui…

- Nu se poate observa nicio imbunatațire a situației mijloacelor de transport ale STB, in urma controlului realizat de protecția Consumatorilor, in ciuda promisiunilor directorului Adrian Criț. In urma cu o saptamana , pe 23 martie, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC a prezentat…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de acțiuni de control in principalele depouri și autobaze ale Societații de Transport București (STB), pentru a verifica modul in care sunt respectate drepturile consumatorilor, atunci cand utilizeaza mijloacele de transport…

- Echipele Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti - Ilfov au oprit de la intrarea pe traseu a 20 vehicule din parcul auto al Societatii de Transport Bucuresti (STB), din cauza unor deficiente majore care puteau pune in pericol sau afecta sanatatea calatorilor,…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au facut, miercuri, un control la Societatea de Transport București, in urma caruia mai multe mijloace publice de transport au fost oprite sa iasa pe traseu din cauza deficiențelor majore.ANPC a transmis ca in aceasta dimineața au fost…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) controleaza depourile și autobazele Societații de Transport București (STB), pentru a verifica modul in care sunt respectate drepturile consumatorilor, anunța autoritatea. Echipe de control al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunța beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) cu polite de asigurare emise de City Insurance, societate pentru care a fost deschisa procedura falimentului, ca trebuie sa prezinte o noua garantie valida emisa de catre o societate…

- Aproximativ 2.000 de angajați ai Societații de Transport București sunt cercetați disciplinar la o luna de la greva de cinci zile care a paralizat orașul. Primii salariații au aparut vineri in fața comisiilor de ancheta. Directorul companiei susține ca vor fi luate masuri clare impotriva celor care…