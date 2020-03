Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) va face, incepand de miercuri, o noua reducere a parcului circulant, cu inca 15%, ca urmare a diminuarii semnificative a cererii de transport din cauza riscului de infectare cu virusul SARS CoV-2, insa nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a semnat contractul privind achizitia celor 100 de troleibuze noi Primul troleibuz va fi livrat in luna noiembrie a acestui an. Primarul General, Gabriela Firea: "Viata economica vitala trebuie sa mearga mai departe si in timpul pandemiei! Am semnat contractul privind…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunta ca numarul mijloacelor de transport care circula va fi redus cu pana la 25 la suta, incepand de lunea viitoare, dar nu va fi suspendata nicio linie.

- Societatea de Transport Bucuresti anunta ca numarul mijloacelor de transport care circula va fi redus cu 25%, incepand de luni, 23 martie, pentru a preintampina raspandirea noului coronavirus. Totodata, nu va fi suspendata nici o linie...

- Liniile de transport in comun din Bucuresti vor functiona cu un parc de vehicule redus cu pana la 25%, incepand de luni, 23 martie, si nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz, troleibuz sau tramvai, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB S.A.), intr-un comunicat transmis…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca apa de la robinet este potabila și nu se transmite virusul prin ea. Edilul-șef mai spuns ca operatorii de salubrizare spala cu clor toate arterele rutiere, iar masuri speciale se iau și la Societatea de Transport București, unde sunt dezinfectatea zilnic…

- Edilul general a precizat ca este vorba despre o "premiera nationala", deoarece Bucurestiul este primul oras din Romania care va avea autobuze hibrid."Avem primul autobuz hibrid Mercedes Citaro, venit in Capitala. Este un prototip. Deja conducatorii auto pot sa faca pregatire, iar din aprilie vin primele…

- STB intenționeaza sa achiziționeze și sa distribuie calatorilor maști sanitare, astfel incat sa fie prevenite imbolnavirile de gripa, a anunțat directorul Societații, Andrei Creci. Tot pentru prevenire, STB va dezinfecta 1.600 de autobuze, troleibuze și tramvaie. „Ca și anul trecut Societatea de Transport…