Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti desfasoara sambata si duminica, 20 si 21 iunie 2020, o actiune ampla de curatenie si igienizare a vehiculelor, care face parte din campania inceputa inaintea declansarii pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al companiei., potrivit Agerpres.Citește…

- Societatea de Transport Bucuresti igienizeaza și curața vehiculele din parcul propriu, sambata și duminica, iar de luni mijloacele de transport vor fi monitorizare pentru a se urmari daca este menținut...

- O ampla actiune de igienizare a avut loc in aceasta dimineata la Poarta 5 si Poarta 6. Au fost stransi zeci de saci cu gunoaie, cele mai multe dintre deseuri provenind de la adaposturile improvizate in zona.Inca de la primele ore ale diminetii, echipe ale Directiei Gestionare Servicii Publice, Directiei…

- Daca pana acum era liniste la Societatea de Transport București (STB), de acum nu o sa mai fie, pentru ca sase angajati, printre care un șofer de autobuz și un vatman, au fost confirmați cu noul coronavirus....

- Echipele Directiei Gestionare Servicii Publice din cadrul Primariei Municipiului Constanta impreuna cu angajatii firmei de salubrizare au inceput curatenia inca de la primele ore ale zilei.Muncitorii au strans zeci de saci cu gunoaie. Cele mai multe deseuri provin de la baracile improvizate in zona…

- Referitor la informatiile aparute in mediul public, conform carora vehicule ale STB SA, in special cele de pe liniile regionale, ar fi utilizate de calatori intr-un numar mare, astfel incat se creeaza aglomeratie in interiorul salonului, Societatea de Transport Bucuresti face urmatoarele Precizari Reducerea…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) informeaza ca vehiculele din parcul de transport public sunt solicitate in proportie de pana la 20% din capacitatea oferita, iar acolo unde se constata o crestere a cererii si daca apar suprasolicitari sau cresteri neplanificate se intervine operativ cu vehicule…

- Masuri speciale de limitare a raspandirii COVID-19, in Targoviște In vederea limitarii raspandirii cu noul coronavirus, Primaria Municipiului Targoviște a demarat, miercuri, 8 aprilie 2020, o ampla acțiune de igienizare și dezinfectare a strazilor și trotuarelor din oraș. Aproximativ 150 de salariați…