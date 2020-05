Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca din 18 mai Societatea de Transport Bucuresti va scoate in traseu toate autovehiculele din parcul auto circulant, astfel ca transportul in comun va functiona la capacitate maxima. Pentru...

- Sase angajati ai STB SA au fost depistati pozitiv la testul pentru virusul SARS COV 2, unul dintre acestia fiind deja vindecat si se afla in izolare, a informat duminica Societatea de Transport Bucuresti, fosta RATB

- Societatea de Transport București (STB) informeaza ca vehiculele din parcul de transport public sunt solicitate in proportie de pana la 20% din capacitatea oferita, iar acolo unde se constata o creștere a cererii și daca apar suprasolicitari sau creșteri neplanificate se intervine operativ cu vehicule…

- Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, aloca 5.000.000 de lei, respectiv peste 1.000.000 de euro, din banii publici pentru ridicarea unei cladiri cu trei etaje și șase apartamente pe malul Lacului Amara, a dezvaluit infoialomita.ro.Obiectivul se numește “Pensiune administrativa -…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a fost prezent sambata in judetul Constanta, in principal pentru a i asigura pe fermierii dobrogeni afectati de seceta ca vor primi despagubiri.ldquo;La intalnirea pe care am avut o cu ministrul, alaturi de prefectul George Niculescu specialistii l au informat care…

- Medicii britanici cer ca familiile lor sa fie despagubite deplin in caz ca mor in timp ce trateaza bolnavii cu noul coronavirus, anunța Mediafax. Marea Britanie a testat aproape 7.000 de oameni sambata, insa tinta era de 10.000.In lupta cu coronavirusul, medicii valoreaza mai mult decat greutatea…

- Mai mulți sportivi din Spania, cu pregatire medicala, s-au alaturat luptei impotriva coronavirus in diferite moduri. Aceștia au decis sa intre in prima linie de combatere a noului virus, conform AS. Arbitrii, jucatori de fotbal, handbal, tenis sau rugby, toți ajuta in aceasta perioada in care Spania…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunta ca numarul mijloacelor de transport care circula va fi redus cu pana la 25 la suta, incepand de lunea viitoare, dar nu va fi suspendata nicio linie.