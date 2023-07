Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca legile suedeze privind libertatea de exprimare permit și gesturi extreme, cum ar fi arderea Coranului, acestea nu sunt tolerate, chiar daca nu exista sancțiuni, a precizat joi ministrul suedez de externe Tobias Billstrom, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

- Irakul a transmis Suediei ca va rupe relațiile diplomatice daca va mai avea loc vreun eveniment cu arderea Coranului la Stockholm, la cateva ore dupa ce sute de protestatari irakieni au patruns in ambasada suedeza de la Bagdad și i-au dat foc, joi, relateaza Reuters.

- Șeful diplomației chienze, Qin Gang, nu va participa la summit-ul ASEAN din Indonezia, așa cum era așteptat in aceasta saptamani, spun surse familiarizate cu situația, citate de Reuters. Aceasta noua absența a oficialului chinez alimenteaza speculațiile in condițiile in care Qin nu a mai fost vazut…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni ca avioanele de lupta F-16 construite in SUA pot "gazdui" arme nucleare si a avertizat ca furnizarea lor Kievului va determina o escaladare a conflictului, informeaza Reuters."Trebuie sa tinem cont de faptul ca una dintre modificarile F-16 permite…

- Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters. “Ne-am indeplinit toate angajamentele”, a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din statele…

- Magnatul american Elon Musk face o vizita oficiala in China, a doua piața ca importanța pentru mașinile Tesla, dupa cea din Statele Unite. Semn al importanței vizitei, antreprenorul a fost primit chiar de ministrul de Externe al țarii.

- Barbați inarmați au ucis patru persoane intr-un atac care a vizat un punct vamal din nordul Camerunului, potrivit Reuters.Atacul a avut loc la intrarea in orașul Mora, in nordul Camerunului, la aproximativ 30 de kilometri distanța de granița cu Nigeria. Atacatori neidentificați au ucis doi ofițeri…